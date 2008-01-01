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Снежные запасы Сибири пополняются



ИА "Метеоновости" / 11:43 Суббота, 3 марта



Несмотря на преобладание антициклонального характера погоды на сибирских просторах, циклонам время от времени удается потеснить их владения и пополнить снежные запасы. В большей степени циклоны наносят визиты в крайние северные районы. Здесь сугробы подросли уже местами до 80-90 см. Вот и в минувшие сутки очередной вихрь кружил над западом Таймырского полуострова. Повсеместно шел снег, но его количество даже не превысило 1 мм.



Еще один циклон облюбовал крайние южные районы. Его центр приближался к Иркутской области, а теплый фронт, связанный с циклоном, пополнил копилку осадков на юге Иркутской области и Бурятии. Самыми сильными они были в Бурятии (до 8 мм), но высота снега в Республике небольшая: на юге от 10 до 14 см, на севере до 63 см. / meteonovosti.ru /



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