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Новости погоды

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Аномальные холода в Европе

ИА "Метеоновости" / 11:17 Суббота, 3 марта

  Обширный антициклон, его центр сформировался над востоком Гренландии, продолжает поставлять арктический воздух в страны Западной Европы. В текущие дни на юге Скандинавского полуострова и в Центральной Европе установилась аномально холодная погода. За прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха на 8-12 градусов была ниже нормы. Под утро до двадцатиградусных значений температуры морозы усилились на северо-востоке Румынии. В Польше морозы достигали -24, а в Болгарии -26 градусов.

Арктический холод распространился на всю территорию Украины, но самые сильные холода отмечаются в ее западных областях. Среднесуточная температура отстает здесь от нормы на 13-17! градусов.

2 марта в ряде городов температура установила новые рекорды суточного минимума. Городами-рекордсменами стали Львов, где минимальная температура стала -20.9, оставив позади рекорд -16.9 градусов, удерживающийся с 2011 года; Черновцы, где новый суточный рекорд составляет -21.7, а предыдущий, -17.2, остался в 1963 году и Ивано-Франковск, здесь морозы усилились до -26.1 градуса, предыдущий рекорд -18,0 отмечался в 2005 году. / meteonovosti.ru /
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