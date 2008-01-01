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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:50 Суббота, 3 марта

  Морозы в Москве отступили и субботним утром лишь в Домодедово температура понизилась до -15 градусов, на остальной территории столичного мегаполиса она была гораздо выше и колебалась от -11 градусов в центре столицы до -13.5 в Юго-Западном округе. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 9 часов было -11.5 градусов. Местами порошил небольшой снег. Ветер восточного направления дул со средней скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт ст, что близко к норме. Относительная влажность воздуха оставалась высокой, 87%. / meteonovosti.ru /
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