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ИА "Метеоновости" / 09:50 Суббота, 3 марта
Морозы в Москве отступили и субботним утром лишь в Домодедово температура понизилась до -15 градусов, на остальной территории столичного мегаполиса она была гораздо выше и колебалась от -11 градусов в центре столицы до -13.5 в Юго-Западном округе. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 9 часов было -11.5 градусов. Местами порошил небольшой снег. Ветер восточного направления дул со средней скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт ст, что близко к норме. Относительная влажность воздуха оставалась высокой, 87%. / meteonovosti.ru /
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