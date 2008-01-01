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На востоке страны неспокойная погода



ИА "Метеоновости" / 09:42 Суббота, 3 марта



Активный циклонический вихрь, перемещающийся вдоль Курильской гряды с юга на север, стал виновником крайне неблагоприятной погоды на востоке России. На Курильских островах при штормовом ветре (до 31 м/с) бушевала метель. На Сахалине сильный снег (выпало до 27 мм осадков) также сопровождался метелями и усилением ветра до 32 м/с. Ненастная зона охватила Хабаровский и Приморский края. В завершении рабочей недели здесь отмечались снегопады, метели, порывистый ветер до 26 м/с. В зону влияния попал и юг Камчатского края. Всю пятницу и в ночь на субботу при ветре до 40 м/с отмечалась продолжительная метель, а в ночь на субботу сыпал сильный снег, выпало до 16 мм осадков.



Сегодня циклон продолжает смещаться вдоль Курильской гряды, а в воскресенье его центр окажется уже над Камчатским краем. Неблагоприятная погода на востоке Дальневосточного округа сохранится. Снегопады, метели, ветер штормовой силы по-прежнему на Курилах, в Камчатском крае, на Сахалине и охотском побережье Магаданской области. Хабаровский и Приморский края уже будут в отдалении от вихря, и опасных явлений погоды здесь не ожидается. / meteonovosti.ru /



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