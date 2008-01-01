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Из архива метеонаблюдений Москвы последних лет



ИА "Метеоновости" / 09:30 Суббота, 3 марта



Холодная текущая погода заставляет москвичей кутаться в шубы, которые провисели в шкафах почти всю зиму. А ведь всего год назад март начинался с очень теплой погоды, средняя температура была на 8,7 градуса выше нормы, 2 марта на 8,4 градуса. После полудня воздух прогревался до +4,7 и +5,7 градуса. На 7 градусов теплее обычного температура отмечалась и 3 марта 2017 года, а вот текущая ожидается ниже нормы на 5 градусов. И весь март прошлого года отличился тем, что максимальная температура со знаком минус была лишь однажды: 6 марта: -0,2 градуса. Максимальная температура 2017 года досталась 22 числу: +10,8 градуса. Март 2016 года тоже начинался с аномального тепла: со 2 по 12 марта температура была выше нормы от 4,8 градусов до 8,1. Максимальная температура положительной была продолжительный период: со 2 числа по 17 марта, без перерыва. В конце декады, 10 числа, было +10,9 градуса, причем это значение осталось самым высоким до конца всего месяца 2016 года. / meteonovosti.ru /



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