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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:55 Суббота, 3 марта
Предстоящим субботним днём погоду в Москве и области будет определять передняя часть циклона, центр которого смещается со стороны Украины. Небо затянется облаками. Уже во второй половине дня, с приближением атмосферного фронта, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице -9..-7, по области -12..-7. Атмосферное давление продолжит постепенно падать и в середине дня составит 747 мм рт.ст., что немного ниже нормальных значений. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 65%.
С понижением атмосферного давления, среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 6-7 градусов. На колебания атмосферного давления ухудшением самочувствия отреагируют люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за низкой температуры возможно обострение хронических заболеваний воспалительного характера. / meteonovosti.ru /
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