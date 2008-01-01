

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Западная Европа - март не исправил погоду



ИА "Метеоновости" / 13:55 Пятница, 2 марта



Средняя температура последних дней февраля в Лондоне была ниже нормы на 9,1 градусов, , и последний день зимы здесь был самым холодным за всю зиму, минимальная температура -5,4 градуса и кажется, что уже хуже некуда. Но вот подведены итоги первого мартовского дня и вновь температура ниже нормы на 9,3 градуса. Вся Великобритания во власти циклона, причем его холодной северной части, с большими барическими градиентами, из-за чего ветер на островах достигает 20-30 м/с. Почти на всей территории лежит снег, местами высота снежного покрова 19-22 см. До конца текущей недели снег не растает, так как погода ожидается холодной и очень холодной.



В Германии, Польше, Австрии, Чехии и еще ряде западноевропейских стран минимальная температура ниже -10 градусов. И ситуация такова, что с морозами Западная Европа может расстаться лишь в начале новой недели. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



