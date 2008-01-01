Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
3 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На встречу с весной приглашает Казахстан

ИА "Метеоновости" / 13:28 Пятница, 2 марта

  Теплая погода на просторах Казахстана держится уже последние 10 дней. Температура выше нормы на 6-8 градусов, в Алма-Ате воздух прогрелся накануне до 11,3 градуса, это, конечно же, не сравнимо с максимумом двух летней давности, для 1 марта, в 2016 году +21,3 градуса. И все-таки такая температура выше нормы почти на 7 градусов. Весеннюю погоду обеспечивал теплый воздух с юго-запада. Немного подпортит погоду холодный фронт в районе Аральского моря, температура в Алма-Ате понизится до 5..7 градусов, а на севере государства, в столице, холодно, -10 градусов. Но похолодало в северных районах буквально с началом марта, а в конце февраля и в Астане воздух был теплее обычного на 6 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
00:00
местное
-11
Сб.
3 мар.
-8
Вс.
4 мар.
-9
Пн.
5 мар.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Баия-Бланка		 -49
Делянкир

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Джабалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100