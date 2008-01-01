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На встречу с весной приглашает Казахстан



ИА "Метеоновости" / 13:28 Пятница, 2 марта



Теплая погода на просторах Казахстана держится уже последние 10 дней. Температура выше нормы на 6-8 градусов, в Алма-Ате воздух прогрелся накануне до 11,3 градуса, это, конечно же, не сравнимо с максимумом двух летней давности, для 1 марта, в 2016 году +21,3 градуса. И все-таки такая температура выше нормы почти на 7 градусов. Весеннюю погоду обеспечивал теплый воздух с юго-запада. Немного подпортит погоду холодный фронт в районе Аральского моря, температура в Алма-Ате понизится до 5..7 градусов, а на севере государства, в столице, холодно, -10 градусов. Но похолодало в северных районах буквально с началом марта, а в конце февраля и в Астане воздух был теплее обычного на 6 градусов. / meteonovosti.ru /



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