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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:24 Пятница, 2 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -10..-12 градусов, Северном -10..-11 градусов, Северо-восточном -10..-12 градусов, Восточном -11..-12 градусов, Юго-восточном -11..-12 градусов, Южном -11..-13 градусов, Юго-западном -12 градусов, Западном -11..-12 градусов, Северо-западном -10..-11 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -10..-11 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -9..-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
-11
Пт.
2 мар.
-9
Сб.
3 мар.
-7
Вс.
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-7
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+39
Акола		 -37
Оймякон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Ханья

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