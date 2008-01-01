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Новости погоды
Холод достиг африканского континента
ИА "Метеоновости" / 12:12 Пятница, 2 марта
Средняя температура февраля в Марокко, оказалась ниже нормы на 2 градуса. Самым холодным в Марракеше был день 4 февраля, температура под утро понизилась до 1,9 градуса. Самая высокая температура пришлась на последний февральский день: 28 числа +24,4 градуса. Но и такое значение максимальной температуры воздуха не исправило положение, так как ночью было 7,5 градуса.
Март начинается с температурой в пределах нормы, но это не надолго. Уже текущий день (2 марта) будет холодным, с максимальной температурой около +15 градусов. Холодную погоду будет поддерживать барическая ложбина с северо-западными потоками. Осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
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