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Новости погоды

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Холод достиг африканского континента

ИА "Метеоновости" / 12:12 Пятница, 2 марта

  Средняя температура февраля в Марокко, оказалась ниже нормы на 2 градуса. Самым холодным в Марракеше был день 4 февраля, температура под утро понизилась до 1,9 градуса. Самая высокая температура пришлась на последний февральский день: 28 числа +24,4 градуса. Но и такое значение максимальной температуры воздуха не исправило положение, так как ночью было 7,5 градуса.

Март начинается с температурой в пределах нормы, но это не надолго. Уже текущий день (2 марта) будет холодным, с максимальной температурой около +15 градусов. Холодную погоду будет поддерживать барическая ложбина с северо-западными потоками. Осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
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