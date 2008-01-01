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Новости погоды

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Очередной снегопад в Москве!

ИА "Метеоновости" / 11:40 Пятница, 2 марта

  Последняя декада февраля в столице порадовала солнечной и почти бесснежной погодой. Но на этом зима не заканчивается: очередной значимый снегопад накроет столицу в воскресенье, 4 марта.

Изменения в погоде будут связаны с циклоном, который формируется на фронтальной волне над Румынией. 3 марта он окончательно оформится в самостоятельный центр низкого давления и с каждым часом будет становиться все глубже. Перемещаться циклон будет по югу Европейской России, 4 марта центр его окажется над Воронежем.

Небольшой снег начнется вечером 3 марта, ночью 4 марта снег усилится, днем в воскресенье снегопад местами достигнет стадии сильного, порывистый ветер до 15 м/с поднимет метель. Небольшой снег продолжится и в ночь на понедельник.

Суммарный прирост свежевыпавшего снега за процесс составит 8-13 см.

Температура воздуха в субботу и воскресенье будет ниже нормы градусов на 5, выпавший снег останется лежать на столичной земле. / meteonovosti.ru /
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