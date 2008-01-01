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Растут сугробы на севере Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:58 Пятница, 2 марта



Высота снежного покрова в Ямало-Ненецком а.о. от 50 до 70 см, и продолжает увеличиваться, и это несмотря на недобор по осадкам в феврале, когда выпало лишь 58% от нормы. Все дело в том, что при стабильно отрицательной температуре воздуха в этих широтах, снег не тает, да и уплотняется только из-за ветра. Температура воздуха за последнюю декаду февраля в Салехарде была ниже нормы и значительно, на 5-10 градусов. Все изменилось с первый день марта, когда поступила порция теплого воздуха по западной окраине циклона. Этот же процесс на территории округа добавил осадков, на востоке региона выпало до 11 мм. Ветер дул со скоростью 17-22 м/с, отмечались метели. Циклон малоподвижный, из-за него снег продолжается. Со снегом погода ожидается в ближайшие три дня. / meteonovosti.ru /



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