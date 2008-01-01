

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снегопады пополнили копилку осадков на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:31 Пятница, 2 марта



Континентальный климат Сибири отличается большими перепадами температуры и малым количеством осадков в холодный сезон. Так в феврале норма осадков в этих районах от 13 до 20 мм, в результате за прошедший месяц она была выполнена лишь наполовину. А вот первый день марта внес уже существенную лепту: 16% от мартовской нормы. Столь значительные пополнения в первый день марта, когда температура еще низкая, привлекают к себе внимание. За первые сутки марта на юге Красноярского края выпало до 11 мм осадков, на юге Кемеровской области 12 мм, в Хакасии 11 мм, в республике Алтай 8 мм. И причиной этому стал атмосферный фронт, пролегающий почти на южной границе Сибири, в зоне фронта большие перепады температуры. Все что к северу от фронта в зоне отрицательных аномалий, средняя температура ниже нормы на 2-4 градуса. А с теплой стороны фронта положительные аномалии, выше нормы здесь средняя температура на 2-4 градуса.



Снегопад продолжается, и в субботу, 3 марта по-прежнему со снегом как на юге Красноярского края, так и на Алтае. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



