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Новости погоды

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Снегопады пополнили копилку осадков на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 10:31 Пятница, 2 марта

  Континентальный климат Сибири отличается большими перепадами температуры и малым количеством осадков в холодный сезон. Так в феврале норма осадков в этих районах от 13 до 20 мм, в результате за прошедший месяц она была выполнена лишь наполовину. А вот первый день марта внес уже существенную лепту: 16% от мартовской нормы. Столь значительные пополнения в первый день марта, когда температура еще низкая, привлекают к себе внимание. За первые сутки марта на юге Красноярского края выпало до 11 мм осадков, на юге Кемеровской области 12 мм, в Хакасии 11 мм, в республике Алтай 8 мм. И причиной этому стал атмосферный фронт, пролегающий почти на южной границе Сибири, в зоне фронта большие перепады температуры. Все что к северу от фронта в зоне отрицательных аномалий, средняя температура ниже нормы на 2-4 градуса. А с теплой стороны фронта положительные аномалии, выше нормы здесь средняя температура на 2-4 градуса.

Снегопад продолжается, и в субботу, 3 марта по-прежнему со снегом как на юге Красноярского края, так и на Алтае. / meteonovosti.ru /
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