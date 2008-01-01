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На Дальнем Востоке штормовые циклоны



ИА "Метеоновости" / 09:48 Пятница, 2 марта



На Дальнем Востоке один циклон накануне разгонял ветры до ураганных на Чукотке и Камчатке, а другой циклон вышел с сильными осадками из Китая в Приморье.



28 февраля и в первый день весны на юге Камчатки выпало более 30 мм осадков, местами сильная метель при ураганном ветре до 36 м/с продолжалась более 9 часов. Днем 1 марта метель бушевала в Анадыре, столице Чукотского автономного округа, ветер временами также достигал ураганной силы.



В Приморье в это время активизировался очередной циклон из Китая, почерпнув тепла и влаги над Японским морем. Местами выпало более 15 мм осадков в виде снега и мокрого снега, ветер усиливался до 25 м/с и более.



Во второй день весны глубокий циклон, давление в котором упало ниже 970 гПа, прошел по югу Сахалина и обрушился на Курилы.



На Сахалине, преимущественно в южной половине острова, уже прошли сильные снегопады, местами отмечались продолжительные метели, а ветер разгонялся до ураганного. В снеге видимость местами падала ниже 500 м, отмечались сбои в работе транспорта, были закрыты аэропорт Южно-Сахалинска и переправа между материком и островом. На Курилах штормовой и ураганный ветер (до 36 м/с)и сильные осадки сохранятся и в субботу.



К вечеру 2 марта штормовой циклон выйдет на юг Камчатки. И после суточного затишья там снова разыграется непогода. / meteonovosti.ru /



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