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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:50 Пятница, 2 марта

  Предстоящим днём на погоду столичного региона будет оказывать влияние атмосферный фронт циклона с юго-запада. Преимущественно во второй половине дня, местами пройдет небольшой снег. Атмосферное давление продолжит постепенно падать и в середине дня составит 753 мм рт.ст., что все еще заметно выше нормального. Максимальная температура воздуха -9..-7 градусов в Москве и -12..-7 по области. Ветер восточного, а во второй половине дня юго-восточного направления 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 65%.

Таким образом, сохранится погода выраженного спастического типа. При таких условиях особенно трудно придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Особенно велик риск возникновения спазмов сосудов, приступов стенокардии или бронхоспазма при выходе из теплого помещения на улицу. Желательно, при себе иметь средства первой медикаментозной помощи и избегать переохлаждения. / meteonovosti.ru /
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