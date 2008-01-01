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Новости погоды

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Снег и ветер в Западной Европе

ИА "Метеоновости" / 15:57 Четверг, 1 марта

  С наступлением календарной весны зимние катаклизмы, рекорды осадков, снегопадов и минимальной температуры не заканчиваются в зарубежной Европе. Слишком нестандартным и выдающимся с точки зрения погоды было там окончание зимы.

На значительной части территории Европы царит выхоложенный антициклон или господствуют холодные восточные ветры. По югу континента протянулись атмосферные фронты, которые обостряются из-за значительных контрастов между арктическим воздухом и теплыми морскими, воздушными массами. Без перерыва возникают и углубляются циклоны, которые засыпают снегом Лазурный Берег, Рим и Флоренцию, не говоря уже о расположенных севернее Женеве и Вене и других городах Европы.

Еще одно испытание уготовил очередной, очень активный циклон, который возник на месте Азорского максимума, а в настоящий момент вихрь уже в Бискайском заливе и распространяет свое влияние на Великобританию и Францию. В большинстве графств Англии объявлен красный уровень опасности в связи сильными осадками, снегопадами, гололедными явлениями и штормовыми ветрами.

В Португалии за первые двое суток весны может выпасть около двух месячных норм осадков. В Париже ожидается снег, снежный покров местами во Франции может вырасти до 5-8 см, причем мокрый снег снова ожидается на Лазурном Берегу. / meteonovosti.ru /
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