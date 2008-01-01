

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Скандинавских странах морозы за 30!



ИА "Метеоновости" / 15:09 Четверг, 1 марта



Холодный арктический антициклон удерживает свои позиции над Скандинавией. Он начал морозить Северную Европу еще в самом конце второй декады февраля, когда на севере Швеции и Финляндии грянули тридцатиградусные морозы. И с тех пор аномальные морозы не покидают Скандинавию. Только зона экстремальных холодов переместилась немного к югу.



В прошедшие сутки в центральных районах Норвегии аномалия средней за сутки температуры была ниже нормы на 10 градусов и более. В Тронхейме был установлен новый рекорд минимальной температуры, температура упала до -23,5 градуса, прежний минимум для 28 февраля составлял -22,5 градуса и был зафиксирован в 2003 г. В одном из старейших деревянных городов Европы - Рёрусе, основанном в 1644 г, под утро 1 марта температура упала до -37,1 градуса. Местами в Норвегии температура опустилась ниже -39 градусов.



На севере Швеции в коммуне Вильхельмина температура утром первого дня календарной весны упала до -31,8 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



