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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:00 Четверг, 1 марта

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -11..-12 градусов, Северном -11..-12 градусов, Северо-восточном -11..-13 градусов, Восточном -11..-13 градусов, Юго-восточном -11..-13 градусов, Южном -11..-13 градусов, Юго-западном -12..-13 градусов, Западном -12..-13 градусов, Северо-западном -11..-12 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -12 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -12..-13 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-11
Чт.
1 мар.
-10
Пт.
2 мар.
-9
Сб.
3 мар.
-7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Порбандар		 -39
Кюсюр

некомфортное место: Великий Бурлук
комфортное место: Орисаба

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