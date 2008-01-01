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Первые выходные весны в Москве будут холодными



ИА "Метеоновости" / 12:23 Четверг, 1 марта



погодой с небольшим снежком. И температура воздуха будет больше соответствовать самому холодному периоду зимы.



В центре Европейской России март относится к холодному времени года: средняя суточная температура воздуха становится положительной лишь в конце месяца.



В нынешнем году мартовскую погоду начал формировать холодный антициклон, который установился еще в последней декаде февраля. Утром 1 марта в Москве было морозно, до -18..-20 градусов, днем за счет солнца температура повысится до -8..-10 градусов.



2 марта существенных изменений в температурном фоне не произойдет, атмосферное давление останется повышенным. Циклон, который поднимается с Черного моря, практически не окажет влияния на погоду столичного региона, потепления от него ждать не приходится. Он может только местами отметиться небольшим снежком. Ночь на пятницу в Москве холодная: -17..-19 градусов, по области до -20. Днем в городе -7..-9 градусов, по области до -12 градусов, ветер с востока силой 5-10 м/с.



В субботу атмосферное давление начнет понижаться, а температура- немного повышаться. Станет сказываться влияние обширной области низкого давления, формирующейся юго-западнее центральных областей России. Антициклон уйдет за Волгу и утратит свое влияние на погоду в Москве и ее окрестностях. В ночь на 3 марта в Москве -13..-15 градусов, по области от -13 до -18 . Днем будет преобладать облачная погода с температурой в Москве -5..-7 градусов, по области местами до 10 градусов мороза, ожидается небольшой снег. Ветер подвернет на юго-восточные направления, днем его скорость 5 - 10 м/с.



И в воскресенье температурный фон в столице и окрестностях не изменится, средняя за сутки температура останется на 4-5 градусов ниже нормы. Но днем зона небольшого снега охватит уже большую часть столичной области.



Холодная погода в Москве в начале марта случается раз в 6-7 лет. Последний раз низкая температура в первых числах весны отмечалась в 2013 году (5 марта минимальная температура составила -19,1 градуса). / meteonovosti.ru /



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