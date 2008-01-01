

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Об ушедшей зиме в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:43 Четверг, 1 марта



Календарная зима 2017-2018 года в Москве оказалась теплой, средняя температура воздуха составила -4,5 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы сезона. Зима оказалась шестнадцатой самой теплой за 140 лет наблюдений в Москве. Напомним, что самая теплая зима была в 1960-1961 гг. с аномалией +4,9 градуса.



За три зимних месяца в городе выпало 218 мм осадков. Это вторая самая "мокрая" зима за последние 140 лет. Первое место остается за зимой 1965-1966 гг. с суммой осадков за сезон 249 мм.



Самым холодным днем зимы оказалось 26 февраля, максимальная температура воздуха на ВДНХ не превысила -13,2 градуса, а самая холодная ночь была 27 февраля с минимальной температурой -21,7 градуса. Аномалия средней суточной температуры составила -11,8 градуса.



А самый теплый день ушедшей по календарю, но не по факту зимы был 17 декабря с температурой воздуха +8,0 градуса. Аномалия суточной температуры в те сутки составила +11,3 градуса.



Наибольшее количество осадков (25мм) выпало в Москве за сутки 4 февраля. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



