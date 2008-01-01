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Морозы продолжают ставить рекорды в Европейкой России



ИА "Метеоновости" / 11:14 Четверг, 1 марта



Крупномасштабные нарушения характерных особенностей атмосферной циркуляции на большей части территории Евразии в Арктике и Атлантике в последней декаде февраля стали причиной аномальных холодов на территории ЕТР. Нарушен западный перенос воздушных масс: с 20-х чисел февраля начал устанавливаться ультраполярный процесс в средней и верхней тропосфере, а в нижних слоях усиливался и все заметнее остывал холодный арктический антициклон.



И как следствие, регулярные донесения о новых рекордах минимальной температуры в средней полосе и на севере ЕТР. Как и 27 февраля, под утро 28 февраля до нового минимума выхолодился воздух в Рыбинске, новый минимум суток для последнего дня февраля в этом старинном городе Ярославском области теперь составляет -31,8 градуса. Прежний минимум отмечался в 1965 г. и был на целых 5 градусов выше. В число "рекордсменов", как и 27 февраля, опять попал Владимир с новым минимумом -27,9 градуса, прежний минимум 1963 г. был на 4 градуса выше. В Костроме новый минимальный экстремум для 28 февраля теперь составляет -24,9 градуса, прежний, державшийся с 1965 г., имел значение ровно -24 градуса.



На европейском севере ночные морозы за тридцать! Так в Вологде под утро последних суток февраля температура упала ниже -30 градусов, теперь рекорд составляет -30,1 градуса, примечательно, что за всю историю метеонаблюдений ниже 30 градусов 28 февраля в этом старинном русском городе температура еще не падала. В Калевале, в Карелии, воздух остыл под утро 28 февраля до рекордных -30,4 градуса, превзойдя прежний минимум, установленный в 1965 г. на одну десятую градуса. / meteonovosti.ru /



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