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Первый весенний день в истории метеонаблюдений Москвы



ИА "Метеоновости" / 10:29 Четверг, 1 марта



Погода в течение истекшей зимы была самой разнообразной, а заключительным запоминающимся аккордом уходящего сезона стали крепкие морозы. С аномальной погоды начнется и календарная весна 2018 г . Студеный антициклон пока не уступает место активному и подвижному циклону, который "застрял" над акваторией Черного моря.



В истории метеонаблюдений в Москве весна начиналась и с более теплой погоды. Абсолютный максимум температуры для 1 марта 5,7 градуса принадлежит 2000 году. История морозного начала марта уходит в позапрошлый век. Ранним утром 1881 года мороз усилился до -30 градусов. Много осадков, около 60% от месячной нормы, пришлось на первые сутки 1895 года.



А в целом в марте выпадает меньше всего осадков, если сравнивать их годовой ход. Самым засушливым был март 1928 года, когда за месяц набралось менее 5 мм осадков. Самым щедрым на осадки был первый месяц весны в 1937 году, около 84 мм, или почти три нормы. / meteonovosti.ru /



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