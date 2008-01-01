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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:58 Четверг, 1 марта



Предстоящим днём в столичном регионе сохранится влияние антициклона, центр которого над Скандинавией. С северо-востока и юго-запада его "поджимают" циклоны. Давление в антициклоне падает, но все еще остается высоким.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня, в первый день календарной весны ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвидится. Атмосферное давление в столице немного понизится и составит в середине дня 761 мм рт.ст., что все еще заметно выше нормального. Максимальная температура воздуха составит -10..-8 градусов в Москве и -12..-7 по области. Средняя же суточная температура окажется на 8-9 градусов ниже климатической нормы. Ветер восточного направления 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха будет близка к 60%.



При таких метеопараметрах сохранится погода выраженного спастического типа, которую особенно тяжело переносят метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, нарушение сердечного ритма, стенокардия, перенесшие инфаркт или инсульт. В группе риска также лица, страдающие бронхо-легочными патологиями, особенно астмой. Стоит помнить, что наиболее велик риск возникновения спазмов сосудов, приступов стенокардии или бронхоспазма при выходе из теплого помещения на улицу. Необходимо при себе иметь средства первой медикаментозной помощи и избегать переохлаждения.



Геомагнитный фон 1 марта преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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