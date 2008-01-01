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Новости погоды

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Сильные морозы сковали Белоруссию

ИА "Метеоновости" / 14:20 Среда, 28 февраля

  Студеный арктический антициклон принес холодный воздух и нашим западным соседям. В последние дни календарной зимы в отдельных районах Беларуси фон средней за сутки температуры воздуха оказался ниже климатической нормы на 14-16 градусов.

Новыми рекордами минимальной за 27 февраля температуры отметились: Бобруйск (-28.5), Житковичи (-26.6) и Гомель (-23.8). По абсолютной величине самая низкая температура воздуха в прошедшие сутки отмечалась в городе Кличев и составила -30.4 градуса.

В предстоящие сутки синоптическая ситуация в регионе будет меняться на смену антициклону выходит активный циклон. Таким образом погода в регионе будет меняться и довольно резко, с повышением температуры придут осадки и усиление ветра. / meteonovosti.ru /
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