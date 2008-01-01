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Одни из последних рекордов тепла уходящей зимы



ИА "Метеоновости" / 13:24 Среда, 28 февраля



На севере сибирского региона сформировалась не по сезону теплая погода. Фон средней за сутки температуры превышает климатическую норму на 5-10 градусов, а местами положительная аномалия температуры достигает 10-12 градусов. В таких условиях были зафиксированы рекорды максимальной температуры. Так, на острове Визе суточный максимум 27 февраля составил -3.0, что почти на 2 градуса выше предыдущего экстремума, установленного в далеком 1954 году. Второй рекорд максимальной температуры установлен на острове Голомянный и составил -7.7 градуса, что на полтора градуса выше суточного рекорда тепла, установленного в 1985 году.



В ближайшей перспективе в регионе сохранится аномально теплая погода. / meteonovosti.ru /



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