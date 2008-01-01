Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 28 февраля
В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -16..-17 градусов, Северном -17..-18 градусов, Северо-восточном -17..-18 градусов, Восточном -17..-18 градусов, Юго-восточном -17..-19 градусов, Южном -16..-18 градусов, Юго-западном -17 градусов, Западном -16..-17 градусов, Северо-западном -17..-18 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха -18 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -16..-18 градусов. / meteonovosti.ru /