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Новости погоды

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Непогода не покидает Крым

ИА "Метеоновости" / 11:48 Среда, 28 февраля

  На юге европейской России установилась ненастная погода. Причина в крупномасштабной синоптической ситуации, а именно: антициклон, который уже длительное время удерживает крепкие морозы в центральной полосе, препятствует быстрому смещению циклонов на северо-восток. В результате очередной активный циклон задержался над акваторией Черного моря.

И самая ненастная погода "досталась" Крыму. В регионе отмечались сильные снегопады при порывистом ветре. Так, в Симферополе за прошедшие сутки количество осадков, связанных с этим процессом, достигло 5 мм. а порывы ветра достигали 20 м/с. При этом температурный фон был около нуля градусов, и имели место сопутствующие явления в виде налипания мокрого снега, гололеда и гололедицы.

Метеостанция Керчь зафиксировала порывы ветра до 19 м/с и гололед диаметром до 1 мм. В Евпатории ветер разгонялся до 24 м/с, а количество осадков в виде снега, мокрого снега и мороси достигло 10 мм. В Ялте осадки выпали преимущественно в жидкой фазе - до 11 мм. Столько же осадков выпало и в Севастополе (снег, морось). Сильные снегопады зафиксированы на западе полуострова, в Черноморском выпало до 13 мм осадков в эквиваленте жидкой воды. В Алуште в виде снежной крупы и мокрого снега выпало до 16 мм. Сложные погодные условия стали причиной отключения электричества и ухудшения обстановки на дорогах полуострова.

В последний день уходящей зимы в регионе сохранятся сложные погодные условия: сильный мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, метель, гололед и гололедица. Порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. И календарная весна в Крым придет со снегом, сильным ветром и низкой тмпературой воздуха, даже на южном берегу днем около 0 градусов. / meteonovosti.ru /
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