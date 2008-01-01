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Новости погоды

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Рекордные морозы в Центральной России

ИА "Метеоновости" / 11:20 Среда, 28 февраля

  В центре Европейской России сохраняется аномально холодная погода. В отдельных районах фон средней за сутки температуры воздуха на 10-15 градусов отстает от климатической нормы. Как следствие - целая череда рекордов погоды. Так, в Рыбинске в ночь на 27 февраля температура воздуха понижалась до -33,3 градуса, что значительно ниже предыдущего экстремума. установленного более полувека назад. В 1963 года минимальная температура воздуха в городе составила -28.9 градуса. В число "рекордсменов" также вошли Владимир (-26.5) и Тула (-26.4).

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в регионе существенно не изменится. Мощный антициклон пока не пропускает циклоны по их привычной траектории, а, значит, морозная погода в регионе сохранится. / meteonovosti.ru /
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