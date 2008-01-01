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Ураганный ветер на Алтае



ИА "Метеоновости" / 10:58 Среда, 28 февраля



Зимний сибирский антициклон все еще удерживает свои позиции, хотя и изрядно ослабел. Его центр располагается над Байкалом, а давление в центре чуть выше 1030 мб. Со всех сторон этот атмосферный вихрь подпирают циклоны. Один из которых, наиболее подвижный, смещается на юго-восточные области Западной Сибири. Этот циклон сегодня станет причиной сильных снегопадов в Омской области, ветер в регионе будет усиливаться до 18 м/с. Основная непогода развернется в регионе в первые дни календарной весны. Так, 1-2 марта в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае ожидается снег, метель при ветре до 22 м/с. В Горном Алтае прогнозируется целый комплекс неблагоприятных и даже опасных явления погоды: снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер 20-25 м/с, в отдельных районах порывы ветра будут достигать ураганной силы - 32 м/с. В горах сохраняется лавиноопасная обстановка. / meteonovosti.ru /



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