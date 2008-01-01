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Новости погоды

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На Чукотке ветры усиливаются

ИА "Метеоновости" / 10:46 Среда, 28 февраля

  На северо-востоке страны условия погоды определяет активный циклон. Минувшей ночью, по московскому времени, центр этого атмосферного вихря находился у восточных берегов Камчатки. В ближайшей перспективе циклон будет смещаться на север, северо-запад к континентальным районам Чукотки. Сейчас основное ненастье выражено в основном в усилении ветра. Так, метеостанция Петропавловский Маяк фиксирует усиление ветра, по последним на момент выпуска новости данным порывы ветра достигают 21 м/с. На Чукотке максимальные порывы отмечены в административном центре и составили 24 м/с. На острове Врангеля наблюдалась метель при ветре до 26 м/с.

В ближайшие сутки в Камчатском крае сохранится ненастная погода. По северу региона пройдет снег, ожидается метель при ветре 23-28 м/с. В пятницу на юге Камчатского края прогнозируется сильный снег, мокрый снег, на побережье ветер до 30 м/с. В этот же период времени в Чукотском автономном округе ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. В регионе пройдет снег (2 марта сильный), поднимется метель при ветре 23-28 м/с, на побережье ветер будет разгоняться до ураганных скоростей 30-35 м/с. / meteonovosti.ru /
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