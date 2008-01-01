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Новости погоды

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В Приморье календарная весна начнется снегопадом

ИА "Метеоновости" / 10:32 Среда, 28 февраля

  В минувшие сутки условия погоды в Приморском крае определял активный атмосферный фронт. Под его влиянием на юге региона выпало до 3 мм твердых осадков. В ночь на среду, на фоне роста атмосферного давления, осадки прекратились. В условиях отсутствия облачности на большей части края воздух выхолодился до -20..-30 градусов, в прибрежных районах до -11..-16.

Сегодня погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Однако уже к вечеру с территории Китая подойдет теплый фронт очередного циклона. На юго-западе и западе Приморья может начаться небольшой снег. Температура воздуха +2:-3oC, на севере -5:-10oС.

В то же время на Корейский пролив выйдет активный южный циклон, который в последствии будет смещаться в северо-восточном направлении по акватории Японского моря.

Таким образом, 1 марта Приморье будет находится под влиянием атмосферных фронтов. Ночью и днем на большей части края ожидается снег, в южной половине местами сильный. При усилении ветра до 9-14 м/с, а на побережье до 15-22 м/с, покружит метель. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночной фон температуры составит -6:-11oС, на северо-востоке по-прежнему морозно до -20oС. Днем будет от -5 до +2oC.

В конце рабочей недели интенсивность и зона распространения осадков уменьшатся. Небольшой снег сохранится только в центральных и восточных районах Приморского края. / meteonovosti.ru /
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