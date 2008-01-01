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Среда
28 февраля 2018
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Новости погоды

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Чем может отличиться последний день зимы

ИА "Метеоновости" / 10:04 Среда, 28 февраля

  Заканчивается зима, но погода за окном далеко не весенняя. Морозы к концу зимы окрепли, ночью воздух выхолаживается до -20 градусов и ниже. И это на 12-14 градусов ниже привычных значений. Ведь среднесуточная температура воздуха для 28 февраля составляет -5,1 градуса. Но не каждый год погода соответствует календарю. Бывает, зима задерживается, как в нынешнем году, а бывает, и весна приходит раньше положенного. Так, в далеком 1884 году морозы сковали столицу, под утро воздух остыл до -25,6 градуса, и с тех пор таких сильных морозов не повторялось. В нынешнем году ночная температура составила -18..-20 градусов, не рекорд, но гораздо ниже привычных значений. В 1998 году было по-весеннему тепло, +6,2 градуса. А снега на улицах города немного больше положенного, 43 см, тогда как климатическая норма составляет 38 см. Сильный снег засыпал столицу в 1906 году, выпало 8,8 мм осадков.

Сегодня, 28 февраля днем при облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься слабый снег, термометры покажут -13..-15 градусов. Ночью подморозит до -17..-19, по области до -26. / meteonovosti.ru /
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