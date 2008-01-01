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Новости погоды

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На юге Западной Сибири ожидаются снегопады и метели

ИА "Метеоновости" / 14:32 Вторник, 27 февраля

  Небольшой циклонический вихрь переберется с Урала на юг Западной Сибири. В регионе ожидается небольшое повышение температуры, снегопады и метели. 28 февраля в Омской области пройдет снег от небольшого до умеренного, по северу местами сильный, ветер в порывах будет достигать 18 м/с, температура днем -6..-11, по северу до -16 градусов. На юге Тюменской области снег, слабая метель, в ночные часы местами сильный снег, днем термометры покажут -10..-15 градусов. / meteonovosti.ru /
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