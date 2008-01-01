|
|
|
Новости погоды
На юге Западной Сибири ожидаются снегопады и метели
ИА "Метеоновости" / 14:32 Вторник, 27 февраля
Небольшой циклонический вихрь переберется с Урала на юг Западной Сибири. В регионе ожидается небольшое повышение температуры, снегопады и метели. 28 февраля в Омской области пройдет снег от небольшого до умеренного, по северу местами сильный, ветер в порывах будет достигать 18 м/с, температура днем -6..-11, по северу до -16 градусов. На юге Тюменской области снег, слабая метель, в ночные часы местами сильный снег, днем термометры покажут -10..-15 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.