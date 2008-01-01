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Новости погоды

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На Сахалин весна не спешит

ИА "Метеоновости" / 14:21 Вторник, 27 февраля

  Активный циклон приблизится к Сахалину 1 марта. И если в первый день весны на острове погода будет вполне сносной, то уже 2 марта циклонический вихрь и его атмосферные фронты заявят о себе. 1 марта на Сахалине пройдет снег, ветер на юге усилится до 15-20 м/с, днем термометры покажут -6..-11 градусов, на юге -1..-6. 2 марта ожидается резко ухудшение погодных условий: ветер в порывах достигнет ураганной силы, 33-35 м/с, пройдет снег, в южной части острова сильный, местами очень сильный снег, при ветре разыграется метель. Температура воздуха немного понизится, днем на юге -2..-7, на севере -7..-12 градусов, но из-за ветра будет казаться, что на улице лютая стужа. / meteonovosti.ru /
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