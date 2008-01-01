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Рекорды холода на ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:56 Вторник, 27 февраля



Скандинавский антициклон удерживает аномально холодную погоду на большей части ЕТР. В средней полосе температура воздуха ниже климатической нормы на 8-12 градусов, а в северо-восточных районах и на 16 градусов. Минувшая ночь, с 26 на 27 февраля, стала самой холодной с начала зимы в Центральном районе. Рекорд холода был зафиксирован в Твери, -28,4 градуса, более, чем на 2 градуса ниже предыдущего рекорда, состоявшегося в 2000 году. Еще один рекорд состоялся в Ухте, где воздух под утро остыл до -32,5 градуса. Предыдущий рекорд, -32,2 градуса, остался в далеком 1960 году. Аномально холодная погода сохранится на большей части ЕТР и 28 февраля, вполне возможно, этот день пополнит копилку абсолютных минимумов. / meteonovosti.ru /



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