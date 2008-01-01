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Новости погоды

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Активный циклон испортит погоду в Приморье

ИА "Метеоновости" / 13:43 Вторник, 27 февраля

  Ухудшение погодных условий ожидается в Приморье. Если 28 февраля здесь еще без существенных осадков, то уже 1 марта здесь окажется активный циклонический вихрь, идущий из Китая. Этот вихрь значительно углубится за счет слияния с другим циклоном, который перемещается из Монголии на восток. В Приморском крае пройдет снег, на юге местами сильный, в отдельных районах разыграется метель. Ветер усилится до 11-16 м/с, в порывах до 20 м/с. Температура воздуха повысится: в ночные часы -6..-11 градусов, на северо-востоке до -20, днем -3..+2, на севере -6..-11 градусов. 2 марта циклонический вихрь переместится на северо-восток, оставляя Приморье в тыловой части. Ветер немного ослабеет, лишь на востоке его порывы будут достигать 13-18 м/с, облаков и осадков станет меньше, температура понизится до -1..-6 градусов, на севере до -7..-12. / meteonovosti.ru /
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