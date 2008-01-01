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Новости погоды

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Сильные снегопады в Оренбургской области

ИА "Метеоновости" / 13:15 Вторник, 27 февраля

  В минувший день, 26 февраля, погодные условия в Оренбургской области определялись барической ложбиной и атмосферными фронтами. Прошел сильный снег, за неполные сутки выпало до 12 мм осадков. Не оставил атмосферный фронт без снега и Башкирию, где количество выпавших осадков составило 15 мм. После столь обильного снегопада сугробы вырастают примерно на 15 см.

28 февраля, в последний день зимы, влияние антициклона распространится на Уральский регион. В Оренбургской области осадков не ожидается, местами туман, слабая изморозь, днем температура воздуха без изменений, -11..-16 градусов. В Башкирии морозы усилится, местами пройдет небольшой снег, ветер северной четверти будет дуть со скоростью 9-14 м/с, днем термометры покажут -13..-18 градусов, местами до -8. / meteonovosti.ru /
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