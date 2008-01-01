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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:33 Вторник, 27 февраля

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -13..-14 градусов, Северном -13..-14 градусов, Северо-восточном -13..-16 градусов, Восточном -13..-15 градусов, Юго-восточном -14..-15 градусов, Южном -13..-15 градусов, Юго-западном -15..-16 градусов, Западном -13..-16 градусов, Северо-западном -13..-15 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -15 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -14..-16 градусов. / meteonovosti.ru /
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