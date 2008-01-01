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Начало весны в России будет холодным



ИА "Метеоновости" / 12:08 Вторник, 27 февраля



зима завершается, но морозы не сдаются, а местами и набирают силу. Аномальные холода сохранятся не только в Европейской России, но также на Урале, в Сибири и юге Дальнего Востока.



Морозно в Магаданской области, в континентальных районах -19..-24. На юг Дальнего Востока весна не торопится, здесь пройдет снег, усилится ветер, а температура воздуха понизится до -20, что ниже нормы на 4-5 градусов.



Совсем не весенняя погода и в Сибири. В Иркутской области, где установился антициклон, местами пройдет небольшой снег, при облачности днем до -20.



На севере Восточной Сибири пройдет снег от небольшого до умеренного, здесь погодой будет управлять циклонический вихрь. Днем термометры покажут -15..-20 градусов, а ночью при прояснениях воздух остынет до -40 градусов. И на юге Восточной Сибири весна совсем не чувствуется. Днем здесь -3..-8, при облачности до -13, пройдет снег различной интенсивности. На юге Западной Сибири -10..-15 градусов, местами 0..-5, пройдет снег, усилится ветер. На Ямале и в Ханты-Мансийском округе, в тыловой части циклона пройдет снег от небольшого до умеренного, днем -5..-10, ночью до -38 градусов.



На большей части ЕТР сохраняется аномально холодная погода, на 8-10 градусов ниже климатической нормы, а в восточных районах и на 12 градусов.



В центральных областях ночью 1 марта -15..-20 градусов, местами до -25, днем -7..-12, местами слабый снег. К выходным морозы начнут постепенно ослабевать, в воскресенье, 4 марта, при облачной погоде пройдет небольшой снег, ночью термометры покажут -9..-14 градусов, днем -4..-9. Но даже такая температура ниже привычных значений почти на 5 градусов. / meteonovosti.ru /



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