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Новости погоды

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30 градусные морозы в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 10:29 Вторник, 27 февраля

  Подходит к завершению календарная зима, но морозы не отступают, а наоборот, с каждым днем становится холоднее. Под утро 27 февраля при ясном небе воздух в Москве остывал до -20 градусов и ниже, минувшая ночь стала самой холодной с начала сезона. На опорной станции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -21,7 градуса, почти на 2 градуса ниже, чем вчера. В области были зафиксированы и 30 градусные морозы. Самые сильные холода в Зарайске, -31 градус, в Клину -30,3, в Волоколамске -30,6. И таких холодов не было не только в феврале, но в течение всей зимы.

Ночь на 28 февраля также ожидается морозной, температура воздуха будет на 12-13 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы термометры в столице покажут -21..-23 градуса, по области местами до -31. / meteonovosti.ru /
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