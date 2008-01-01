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Новости погоды

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Ухудшение погоды на юге России

ИА "Метеоновости" / 10:03 Вторник, 27 февраля

  В ближайшие дни южные районы Европейской России окажутся в пограничной зоне между холодной арктической воздушной массой и теплой, средиземноморской. Контрастный атмосферный фронт станет виновником неблагоприятной погоды в последние февральские дни.

В Крыму ожидается сильный мокрый снег, местами осадки могут быть очень сильными. Они будут сопровождаться усилением ветра до 10-15 м/с, порывы местами достигнут 20-25 м/с. Сильный ветер поднимет метель, при температуре близкой к нулю ожидаются гололедные явления.

Неспокойная погода и на Северном Кавказе: осадки разной интенсивности в виде снега и мокрого снега, по югу и западу территории - с дождем. Также гололедно-изморозевые отложения, по югу и западу - налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 13-18 м/с, в районе Новороссийска бора, ветер 20-25 м/с. Температура здесь значительно выше, от 0 до +5, местами 9..12, в районе Сочи до +14 градусов. / meteonovosti.ru /
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