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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:21 Вторник, 27 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии арктического антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами не исключен слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -15..-13, по области -16..-11 градусов. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 764 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



В Москве и области на фоне повышенного атмосферного давления и низкой температуры (среднее суточное значение которой почти на 14 градусов ниже климатической нормы) сохраняется погода ярко выраженного спастического типа. При таких условиях особенно трудно придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Особенно велик риск возникновения спазмов сосудов, приступов стенокардии или бронхоспазма при выходе из теплого помещения на улицу. Желательно, при себе иметь средства первой медикаментозной помощи и избегать переохлаждения. Сильные морозы могут вызвать ухудшение самочувствия у людей с кожными заболеваниями, такими как нейродермит, псориаз, у некоторых может быть аллергическая реакция на морозную погоду. Им тоже в данном случае рекомендуется прибегнуть к медикаментозным препаратам. / meteonovosti.ru /



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