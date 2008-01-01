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Аномальные холода пришли в Европу



ИА "Метеоновости" / 12:57 Понедельник, 26 февраля



Влияние арктического антициклона распространилось не только на Русскую равнину, но и на большинство европейских государств, вплоть до Средиземноморья. В странах Средиземноморья арктический воздух столкнулся с теплым средиземноморским. В зону влияния контраста воздушных масс попал ряд государств Южной Европы, в том числе Италия. В минувшие выходные дни здесь отмечалось редкое погодное явление - сильный снегопад. Снегопад в итальянской столице начался около двух часов ночи по местному времени и к четырем часам снежный покров местами достигал 3-4 см. Минувшей ночью столбики термометров опустились ниже нулевой отметки, а в ближайшую ночь морозы усилятся до -9 градусов.



Последний раз подобное погодное явление отмечалось в феврале 2012 года, когда в результате всего одного, но продолжительного, снегопада город был блокирован на несколько дней.



Что касается погодного рекорда, то он был установлен 11 февраля 1986 года, когда был зафиксирован 23-сантиметровый снежный покров. / meteonovosti.ru /



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