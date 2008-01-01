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Аномальные холода Европейской России



ИА "Метеоновости" / 12:24 Понедельник, 26 февраля



Холодный антициклон продолжает поставлять арктический воздух в большинство районов не только европейской территории, но и на Урал. В минувшие сутки среднесуточная температура воздуха в средней полосе на 8-10 градусов оказалась ниже нормы, на севере величина отрицательной аномалии достигла 12 градусов.



При этом не обошлось без рекордов суточного минимума. В Пскове морозы усилились до -28 градусов, оставив позади предыдущий рекорд в -24.7 градусов, установленный в 1968 году. Еще ниже рекорд в Ижевске, -29.0 (предыдущий рекорд со значением -27 градусов остался в 1992 году. До -29.5 градусов понизилась температура в Рыбинске (предыдущий рекорд -27 градусов удерживался с 1985 года). Еще один рекорд температура установила в Вологде -31.0, до сих пор суточный минимум принадлежал 1945 году и составлял -30.7 градусов. / meteonovosti.ru /



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