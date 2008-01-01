Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
27 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальные холода Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:24 Понедельник, 26 февраля

  Холодный антициклон продолжает поставлять арктический воздух в большинство районов не только европейской территории, но и на Урал. В минувшие сутки среднесуточная температура воздуха в средней полосе на 8-10 градусов оказалась ниже нормы, на севере величина отрицательной аномалии достигла 12 градусов.

При этом не обошлось без рекордов суточного минимума. В Пскове морозы усилились до -28 градусов, оставив позади предыдущий рекорд в -24.7 градусов, установленный в 1968 году. Еще ниже рекорд в Ижевске, -29.0 (предыдущий рекорд со значением -27 градусов остался в 1992 году. До -29.5 градусов понизилась температура в Рыбинске (предыдущий рекорд -27 градусов удерживался с 1985 года). Еще один рекорд температура установила в Вологде -31.0, до сих пор суточный минимум принадлежал 1945 году и составлял -30.7 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
-19
Вт.
27 фев.
-14
Ср.
28 фев.
-14
Чт.
1 мар.
-10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Маради		 -42
Верхоянск

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Насик

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100