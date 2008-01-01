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Новости погоды

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Ухудшение погоды в Приморье

ИА "Метеоновости" / 12:24 Понедельник, 26 февраля

  Уже во вторник на крайнем юго-востоке страны ожидается ухудшение погоды. Оно будет связано с приближением из центральных провинций Китая циклона. Во вторник лишь местами покружит небольшой снег, но на южном побережье уже усилится ветер до 13-18 м/с. Циклон принесет ослабление морозов и на юго-востоке края потеплеет днем до +1 градуса.

Но основной удар циклон нанесет 1 марта. Ожидается сильный снег, метель, ветер на побережье усилится до 22 м/с, гололедные явления. Температура днем повысится до -2:+3 градусов.

В последующие дни циклон будет продвигаться на северо-восток, увлекая за собой комплекс неблагоприятной погоды на Сахалин и Курильские острова. / meteonovosti.ru /
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