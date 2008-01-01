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Новости погоды
Температурные рекорды Арктики
ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 26 февраля
В текущем феврале над арктическими районами Сибири и Дальнего Востока установилась аномально теплая погода. И хотя в прошедшие сутки величина положительной аномалии уменьшилась, тем не менее среднесуточная температура воздуха за полярным кругом на 4-8 градусов превысила норму.
На острове Котельный, входящем в архипелаг Новосибирских островов, разделяющих море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, максимальная температура составила -12.1 градуса, тем самым установив новый суточный рекорд максимальной температуры. Предыдущий рекорд в -15.0 градусов удерживался с 1971 года. И это уже не первый рекорд в текущем феврале. До абсолютного максимума февраля этому значению далеко. Он составляет -3.3 градуса. / meteonovosti.ru /
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