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К концу недели морозы в Москве начнут ослабевать



ИА "Метеоновости" / 11:25 Понедельник, 26 февраля



сезон, приближаясь к завершению, решил испытать москвичей суровыми морозами.И первые дни марта будут холодными.



Почти всю календарную зиму погода в Москве и области отличалась аномальным теплом: средняя температура декабря на 6 градусов превысила норму, от первенца календарной зимы не отстал и январь. В нем средняя за месяц температура оказалась выше нормы на 5 градусов. С аномально теплой погоды начался и февраль. 3 февраля температура воздуха почти на 10 градусов превысила норму.



Существенные перемены в погоде произошли 21 февраля с приходом на европейскую территорию холодного антициклона. На Московскую землю хлынул арктический воздух. Морозы усилились: утром 26 февраля на метеостанции ВДНХ, температура приблизилась к отметке минус 20 градусов, а по области повсеместно было холоднее. До конца февраля холод в Москве и области сохранится. Под утро морозы усилятся до -20:-25 градусов, а по области местами и до -29. Днем от -11 до -16 градусов. Средняя суточная температура будет ниже нормы на 12-13 градусов. Усилит дискомфорт в погоде сильный северо-восточный и восточный ветер. Существенных осадков на неделе не ожидается.



В первые дни марта влияние антициклона начнет постепенно ослабевать. Атмосферное давление будет понижаться и к выходным дням приблизится к норме. В ночные часы мороз -15:-20 градусов, а днем температура станет постепенно повышаться: в начале марта ее максимальное значение составит -7:-12 градусов. Ветер стихнет.



Несмотря на ослабление морозов, среднесуточная температура останется ниже нормы градусов на 8-9. / meteonovosti.ru /



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