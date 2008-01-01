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Самая холодная ночь февраля в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:48 Понедельник, 26 февраля



В завершении календарной зимы московская погода повернула вспять и решила наверстать упущенные холода. С начала третьей декады месяца, с установлением влияния антициклона, на Московскую землю пришли морозы. Столбики термометров неуклонно поползли вниз и с каждым днем морозы только усиливались. В ночь на понедельник на опорной метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура составила -19.8 градусов и такое значение температуры оказалось самым низким не только в текущем феврале, но и за весь зимний период.



По области температура повсеместно перешагнула рубеж в -20 градусов, и самые сильные морозы зарегистрированы в Клину - -29.9 градусов. / meteonovosti.ru /



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