Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
26 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самая холодная ночь февраля в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:48 Понедельник, 26 февраля

  В завершении календарной зимы московская погода повернула вспять и решила наверстать упущенные холода. С начала третьей декады месяца, с установлением влияния антициклона, на Московскую землю пришли морозы. Столбики термометров неуклонно поползли вниз и с каждым днем морозы только усиливались. В ночь на понедельник на опорной метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура составила -19.8 градусов и такое значение температуры оказалось самым низким не только в текущем феврале, но и за весь зимний период.

По области температура повсеместно перешагнула рубеж в -20 градусов, и самые сильные морозы зарегистрированы в Клину - -29.9 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-18
Пн.
26 фев.
-15
Вт.
27 фев.
-14
Ср.
28 фев.
-12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -36
Печора

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100