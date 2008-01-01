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Восток страны остается во власти циклона



ИА "Метеоновости" / 09:59 Понедельник, 26 февраля



Очередной циклонический вихрь стал виновником непогоды на востоке страны. В минувшие сутки его центр кружил на юге Охотского моря. Сильный снег отмечался в Камчатском крае, выпало до 9 мм. Он сопровождался усилением ветра до 21 м/с, что стало причиной метелей. Но наибольшее количество осад5ов выпало на севере Сахалина, который оказался вблизи центра циклона. За воскресенье и минувшую ночь копилка осадков пополнилась на 19 мм. Ненастная зона охватила и Курильскую гряду, но здесь осадки были не такими сильными.



Циклон будет медленно продвигаться на северо-восток и во вторник его центр окажется вблизи юга Камчатского края. В крае сохранится ненастная погода. В среду и в начале марта снег усилится, на побережье порывы ветра 15-20 м/с, ожидается метель. Неспокойная погода и на севере Курильской гряды. / meteonovosti.ru /



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