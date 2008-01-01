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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:38 Понедельник, 26 февраля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 13 по 25 февраля менялась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 17-19 и 23 февраля зарегистрированы возмущения.
По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что в период 26 февраля - 5 марта солнечная активность будет преимущественно низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. 26-27 февраля Земля будет под влиянием небольшой корональной дыры. В эти дни вероятны геомагнитные возмущения. / meteonovosti.ru /
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