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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:38 Понедельник, 26 февраля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 13 по 25 февраля менялась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 17-19 и 23 февраля зарегистрированы возмущения.

По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что в период 26 февраля - 5 марта солнечная активность будет преимущественно низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. 26-27 февраля Земля будет под влиянием небольшой корональной дыры. В эти дни вероятны геомагнитные возмущения. / meteonovosti.ru /
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